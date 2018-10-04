Президент Азербайджана поздравил президента Ирака

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Бархама Салеха с избранием на пост президента Ирака.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Ирак.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираком будут развиваться и расширяться и впредь в соответствии с интересами наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния дружественного народа Ирака».

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