Президент Азербайджана поздравил президента Индонезии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост президента Индонезии.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Президент,
Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Индонезия.
Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах во благо дружественного народа Индонезии».
1news.az