Президент Азербайджана поздравил президента Индонезии

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост президента Индонезии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Индонезия.

Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах во благо дружественного народа Индонезии».

1news.az