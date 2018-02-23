Президент Азербайджана поздравил президента Эстонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Эстонской Республики – Дня независимости.

Уверен, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Эстонии постоянного благополучия и процветания».

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