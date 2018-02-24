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Президент Азербайджана поздравил председателя Кабинета министров Кувейта

24 Февраля, 2018 в 20:31 меньше минуты на чтение 252
Президент Азербайджана поздравил председателя Кабинета министров Кувейта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Кабинета министров Кувейта шейха Джабира аль-Мубарека аль-Хамада ас-Сабаха.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше высочество,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны.

Надеюсь, что азербайджано-кувейтские отношения и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Кувейта постоянного мира и благосостояния».

President.az

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