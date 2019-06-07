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Президент Азербайджана поздравил португальского коллегу

Сегодня в 20:13 ~ 1 минута на чтение 224
Президент Азербайджана поздравил португальского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Португальской Республики Марселу Ребелу ди Созе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, в письме говорится:

«Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Португалии.

Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами всегда будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Португалии – благополучия и процветания».

Тимур Рзаев

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