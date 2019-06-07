Президент Азербайджана поздравил португальского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Португальской Республики Марселу Ребелу ди Созе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, в письме говорится:

«Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Португалии.

Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами всегда будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Португалии – благополучия и процветания».

Тимур Рзаев