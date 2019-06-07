Президент Азербайджана поздравил португальского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Португальской Республики Марселу Ребелу ди Созе.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, в письме говорится:
«Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Португалии.
Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами всегда будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Португалии – благополучия и процветания».
Тимур Рзаев