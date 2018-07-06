Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Мексики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики.
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в послании говорится:
«Уважаемый Андрес Мануэль Лопес Обрадор,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Мексиканских Соединенных Штатов.
Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного мексиканского народа».
President.az