Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Мексики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в послании говорится:

«Уважаемый Андрес Мануэль Лопес Обрадор,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Мексиканских Соединенных Штатов.

Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного мексиканского народа».

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