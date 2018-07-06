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Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Мексики

Сегодня в 20:18 ~ 1 минута на чтение 72
Президент Азербайджана поздравил новоизбранного президента Мексики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в послании говорится:

«Уважаемый Андрес Мануэль Лопес Обрадор,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Мексиканских Соединенных Штатов.

Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного мексиканского народа».

President.az

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