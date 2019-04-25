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Президент Азербайджана поздравил короля Нидерландов

Сегодня в 19:27 ~ 1 минута на чтение 238
Президент Азербайджана поздравил короля Нидерландов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов Виллема-Александра с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Короля.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Нидерландов – постоянного благополучия и процветания».

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