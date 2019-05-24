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Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Сегодня в 21:10 ~ 1 минута на чтение 112
Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество,

Дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Иорданского Хашимитского Королевства – Днем независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании – постоянного мира и благополучия».

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