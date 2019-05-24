Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Аль Хусейна с национальным праздником страны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Ваше величество,
Дорогой Брат,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Иорданского Хашимитского Королевства – Днем независимости.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Иордании – постоянного мира и благополучия».
1news.az