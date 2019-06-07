Президент Азербайджана поздравил Елизавету II

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании и Северной Ирландии Ее Величество Елизавету II с национальным праздником страны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Ваше Величество,
От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Рождения Королевы.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного благополучия и процветания».
1news.az