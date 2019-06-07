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Президент Азербайджана поздравил Елизавету II

Сегодня в 20:00 ~ 1 минута на чтение 188
Президент Азербайджана поздравил Елизавету II

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании и Северной Ирландии Ее Величество Елизавету II с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше Величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Рождения Королевы.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного благополучия и процветания».

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