Президент Азербайджана ознакомился с выставкой Bakutel 2017 - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 6 декабря в Бакинском Экспо Центре ознакомились с XXIII Азербайджанской международной выставкой телекоммуникационных и информационных технологий - Bakutel 2017.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде предоставил главе государства информацию о выставке.

Было отмечено, что в выставке участвуют 192 компании, представляющие 20 стран, среди них Азербайджан, США, ОАЭ, Китай, Финляндия, Франция, Швеция, Нидерланды и Турция.

Среди участников выставки ведущие в области ИКТ компании, мобильные операторы, операторы связи, интернет-провайдеры, системные интеграторы и дистрибьюторы известных брендов. 40% выставки состоит из постоянных экспонентов Bakutel, 30% участников - дебютанты.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева ознакомились с павильонами выставки.

В ходе знакомства с выставкой Президент Ильхам Алиев ответил на вопросы телеканалов Euronews и «Россия-24».

Ялчин Алиев, Э.Т.