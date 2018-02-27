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Президент Азербайджана открыл в Мингячевире комплекс ASAN həyat - ФОТО

27 Февраля, 2018 в 16:15 ~ 10 минут на чтение 802
Президент Азербайджана открыл в Мингячевире комплекс ASAN həyat - ФОТО

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса «ASAN Həyat» в Мингячевире.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие комплекса.

Помощник Президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алексеров и председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов подробно проинформировали главу государства и его супругу о Мингячевирском комплексе «ASAN Həyat».

В последние годы в Азербайджане проделана значительная работа в области применения информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных структур, сформирована соответствующая правовая база. В большинстве государственных органов обеспечено оказание населению электронных услуг. Эти услуги устраняют бюрократические препоны и случаи, порождающие коррупцию. А 13 июля 2012 года в этой сфере была проведена еще одна важная реформа. Были созданы Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и центры «ASAN xidmət» в его подчинении. Цель создания этой структуры заключалась в едином управлении центрами «ASAN xidmət», которые должны были напрямую оказывать услуги гражданам. Сюда входит координация, контроль и проведение оценивания работы сотрудников государственных органов, осуществляющих деятельность в центрах обслуживания, взаимная интеграция информационных баз государственных органов, ускорение процесса организации электронных услуг и совершенствование процесса управления в этой сфере.

С 2012 года в нескольких районах Баку в пользование жителей были переданы центры «ASAN xidmət». Впоследствии этот процесс начал охватывать и регионы. В настоящее время большинство обращений в эти центры связано с получением и заменой удостоверения личности, заменой водительских удостоверений, нотариальной деятельностью, а также вопросами миграции и имущества. Если в начале в центрах «ASAN xidmət» предоставлялись 23 юридические услуги, то теперь 10 государственными органами оказывается 32 вида услуг. В то же время частными компаниями и учреждениями гражданам в целом оказываются до 250 различных услуг. Все это является важной составной частью политики Азербайджанского государства по формированию нового подхода в отношениях государственный служащий—гражданин.

Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики активно налаживает и международные связи. Сегодня деятельность «ASAN xidmət» высоко оценивается Европейским Союзом, Европейским парламентом, парламентом Великобритании, во Франции, Германии и других странах. Эта модель, обладающая оригинальной юридической структурой, с одобрением воспринимается многими международными партнерами и экспертами. На основе азербайджанской модели «ASAN xidmət» в Афганистане уже учреждена одноименная структура «Asan Khedmat» в сфере оказания государственных услуг. Кроме этого, подписан меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества с Италией, Республикой Корея, Францией, Индонезией, Монтенегро и организацией ИСЕСКО. В 2014 году «ASAN xidmət» был удостоен сертификатов международного уровня по стандарту ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007. «ASAN xidmət» также стал победителем международного конкурса Совета охраны труда Великобритании. Удостоенный в 2015 году первого места в категории «Совершенствование оказания государственных услуг» ООН, «ASAN xidmət» получил специальную награду и диплом. Эти факты сами по себе подтверждают, что к «ASAN xidmət», являющемуся брендом Азербайджана, в мире есть большой интерес.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в комплексе.

Было сообщено, что Мингячевирский комплекс «ASAN Həyat» - 13-й по счету центр Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Строительство здания комплекса, расположенного по адресу проспект Зарифы Алиевой, 2 и выделяющегося своей величественностью, началось в 2017 году. Строительные работы были завершены в феврале 2018 года. Комплекс состоит из трехэтажного административного здания и трех объектов общественного питания.

Во входящем в комплекс Центре «ASAN xidmət» министерства юстиции, внутренних дел, налогов, экономики, труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по вопросам имущества, Государственный таможенный комитет, Государственная миграционная служба, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу и Национальное архивное управление, в целом, 10 государственных органов будут оказывать гражданам 32 вида услуг. В то же время, в центре будут организованы 112 видов функциональных вспомогательных услуг, в том числе банковские, страховые услуги, юридическая помощь, переводческие и другие услуги. Число сотрудников центра составляет 154 человека, волонтеров - 45 человек. Этот центр будет оказывать услуги 337 тысячам 767 гражданам, прописанным в городе Мингячевир, Евлахском и Агдашском районах.

Глава государства ввел центр в действие.

Было сообщено, что на сегодня количество обращений, поступивших в центры «ASAN xidmət», достигло 20 миллионов. В регионах продолжается оказание услуг гражданам посредством 10 выездных автобусов «ASAN xidmət» и мобильного «ASAN Qatar». С июня 2013 года оказаны выездные услуги более 1 миллиону 329 тысячам граждан. В Центре создано специальное отделение для оказания коммунальных услуг. Здесь будут оказывать услуги ОАО «Азеришыг», ОАО «Азерсу» и ПО «Азеригаз».

Было отмечено, что на сегодняшний день в двух службах «ASAN Кommunal», действующих в Баку, зарегистрированы 380 тысяч обращений граждан.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в центре с инновационными новшествами.

Главе государства и его супруге были представлены проекты других центров «ASAN xidmət», строительство и сдача в эксплуатацию которых запланирована на предстоящие годы.

Во время презентации результатов оценивания электронных услуг было сообщено, что с целью определения качества электронных услуг, предоставляемых гражданам государственными органами, и их усовершенствования Государственное агентство с 2013 года ежегодно проводит оценивание электронных услуг. В рамках оценивания определяется соответствие электронных услуг для их предоставления, выдвигаются предложения по устранению недостатков.

Проект «InnoLand» путем привлечения всех участников инновационной экосистемы в стране будет поощрять стимулирование инновационной деятельности и создание успешных стартапов, производство инновационной продукции и услуг, устойчивых к международной конкуренции. На пилотном пространстве, созданном в рамках проекта, будет проводиться работа по оказанию поддержки стартаперам на всех этапах - от первоначальной идеи до производства готовой инновационной продукции и услуг, а также в области увеличения количества и повышения эффективности деятельности инновационных компаний.

Было доведено до внимания, что одним из новых проектов является аппликация «Mobile Gov». Мобильная аппликация подготовлена в соответствии с поручением по созданию «Мобильного правительства в версии eGov 2.0», определенным в Стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникационных и информационных технологий в стране. Посредством интеграции информационных систем различных государственных органов аппликация позволит пользователям воспользоваться государственными услугами с помощью смартфонов.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о предоставлении ASAN услуг посредством терминалов самообслуживания.

Было отмечено, что посредством этих терминалов, подготовленных для минимизации контактов между чиновником и гражданином, граждане, не теряя времени и никуда дополнительно не ходя, могут воспользоваться различными услугами. Выбрав желаемую услугу, гражданин вводит в систему биометрическую фотографию и другую информацию, заполняет форму электронного заявления и обращается за услугой.

Еще одно новшество – процесс выдачи визы посредством системы «ASAN ödəniş». Терминалы «ASAN ödəniş» будут использоваться для обеспечения процесса обращения за визой в международных аэропортах Азербайджана иностранцами и лицами без гражданства. Заполнив форму электронного обращения, иностранцы посредством системы «ASAN viza», интегрированной в терминалы, смогут оплатить в терминале визовую пошлину. Иностранцы и лица без гражданства также могут узнать в терминале «ASAN ödəniş» результаты обращения за визой.

Одним из новых проектов является мобильная аппликация «ASAN Turist». Этот проект – единая платформа, позволяющая всем туристам, приезжающим в нашу страну, воспользоваться туристическими услугами. Используя аппликацию, туристы смогут с легкостью найти с помощью навигатора объекты, соответствующие кругу их интересов, воспользоваться услугами, турами, организуемыми туристическими компаниями в регионы, и планировать поездки для себя.

Было доведено до внимания, что кабинет «электронное правительство» - это модулярный кабинет для пользования гражданами государственными услугами посредством специального программного обеспечения и устройств. Войдя в кабинет, гражданин может обратиться и воспользоваться различными услугами без участия представителя государственного органа.

Концепция Мингячевирского «ASAN Həyat» предусматривает сдачу в пользование не только центра «ASAN xidmət», но и объектов общественного питания. Так, наряду с оперативными и вежливыми услугами, гражданин может воспользоваться возможностями отдыха и развлечения концепта. Для удобства граждан комплекс «ASAN Həyat» охватывает различные решения, служащие улучшению жизненных стандартов. В киноклубе комплекса, наряду с азербайджанскими фильмами, будут демонстрироваться и кинокартины зарубежных стран.

С первого дня деятельности «ASAN xidmət» волонтеры являются компонентами этой концепции. К этому процессу присоединились 14 тысяч молодых волонтеров. До сегодняшнего дня волонтерами проведены 1000 тренингов, осуществлены 300 проектов. Так, более 850 волонтеров обеспечены работой посредством портала «ASAN Kadr». Проекты «ASAN Məktub» и «ASAN Kadr» как передовой опыт включены в портал «Передовых механизмов и решений в рамках сотрудничества «Юг-Юг» ООН.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с «ASAN peşə», входящим в комплекс «ASAN Həyat».

Центр «ASAN peşə» является совместным проектом Министерства образования и Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Целью проекта является подготовка квалифицированных кадров и обеспечение повышения их конкурентоспособности в соответствии с меняющимися требованиями трудового рынка. Центр «ASAN peşə» оснащен всеми видами необходимого оборудования, учебными и наглядными пособиями. В соответствии с проектом в центре «ASAN peşə» существует самая современная материально-техническая база по четырем направлениям – профессиям электрика, механика, сантехника, швеи, здесь планируется участие специалистов.

На территории комплекса «ASAN Həyat» создана автомобильная стоянка. Построенный здесь надземный переход обеспечивает безопасность движения пешеходов.

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