Президент Азербайджана открыл в Мингячевире фабрики по производству пряжи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 27 февраля приняли участие в церемонии открытия в Мингячевирском промышленном парке двух фабрики ООО Mingəçevir Tekstil по производству пряжи.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, министр экономики Шахин Мустафаев и руководитель проекта Мехрибан Ахундова проинформировали главу государства, что на создание фабрик стоимостью 144 млн манатов Национальным фондом поддержки предпринимательства Министерства экономики был выделен льготный кредит в размере 10 млн манатов.

Фабрики, созданные на основе современных технологий, оснащены оборудованием производства ведущих компаний Германии, Швейцарии, Испании и Японии.

После ознакомления с новыми фабриками глава государства и его супруга встретились с коллективом предприятий и общественностью города.

Ялчин Алиев, Э.Т.