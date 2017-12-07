Президент Азербайджана открыл в Губе филиал ОАО «Азерхалча» - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 7 декабря приняли участие в открытии Губинского филиала ОАО «Азерхалча».

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие филиала.

Председатель правления ОАО Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной здесь работе.

Было отмечено, что общая площадь здания филиала составляет 1300 квадратных метров. Здесь будут работать 150 ткачих и 12 административно-хозяйственных работников. Здание состоит из ткацкой мастерской, художественной комнаты, склада, столовой, медпункта, зала продажи ковров и др.

Главе государства было сообщено, что здешние ткачихи – жители Губы и различных сел этого района. В течение нескольких месяцев они проходили подготовку на курсах «Азерхалча», где усовершенствовали свои навыки в ткачестве. Эти учебно-подготовительные курсы продолжат свою деятельность, их выпускникам будет выдаваться соответствующий сертификат.

Президент Ильхам Алиев встретился с работниками филиала.

Ялчин Алиев, Э.Т.