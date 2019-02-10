Президент Азербайджана направил поздравление иранскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани по случаю национального праздника.
Как сообщает официальный сайт президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня победы исламской революции.
Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран проистекают из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Уверен, что наши двусторонние связи, взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, будут и впредь успешно развиваться и расширяться.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана – благополучия и процветания».
President.az