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Президент Азербайджана направил поздравление иранскому коллеге

10 Февраля, 2019 в 14:44 ~ 1 минута на чтение 1062
Президент Азербайджана направил поздравление иранскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани по случаю национального праздника.

Как сообщает официальный сайт президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент, 

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня победы исламской революции.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран проистекают из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Уверен, что наши двусторонние связи, взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, будут и впредь успешно развиваться и расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана – благополучия и процветания».

President.az

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