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Президент Азербайджана направил письмо Арифу Меликову

Сегодня в 20:41 ~ 2 минуты на чтение 262
Президент Азербайджана направил письмо Арифу Меликову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо выдающемуся представителю азербайджанской культуры Арифу Меликову.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в письме говорится:

«Уважаемый Ариф муаллим!

Сердечно поздравляю Вас – выдающегося представителя азербайджанской культуры с 85-летием, желаю Вам здоровья и успехов в делах.

Ваше разнообразное творчество с широким диапазоном является одним из ярких событий в нашей современной музыкальной культуре. Вам, как достойному представителю школы Кара Караева принадлежат исключительные заслуги в еще большем обогащении нашей музыкальной летописи и развитии культуры страны благодаря многочисленным образцам искусства, созданными Вами путем успешного синтеза традиций народной музыки и мирового классического наследия с современными музыкальными формами. Ваши произведения, отличающиеся самобытными разнообразными музыкальными оттенками, глубоким колоритом и высокой художественностью, являясь вершиной профессионализма, завоевали симпатию любителей музыки. Ваша восхитительная музыка, основанная на философских мыслях и человеческих чувствах, оказывает людям непосредственную помощь в стремлении к духовному совершенству. Ваши ценные произведения, отвечающие требованиям, которые время выдвигает перед высоким искусством, нашли успешное сценическое воплощение за пределами нашей страны, в самых знаменитых театрах мира.

Как покровителю молодежи и искусному педагогу, Вам – профессору и заведующему кафедрой композиции Бакинской музыкальной академии, принадлежат многолетние большие заслуги в воспитании поколения талантливых музыкантов, использующих Ваш богатый опыт. Вы всегда демонстрировали истинно гражданскую позицию в отношении важных событий и судьбоносных вопросов в нашей общественно-политической жизни, снискали уважение народа как патриот и представитель интеллигенции, обладающей ясным сознанием.

Ваш богатый, плодотворный и содержательный жизненный путь служит наглядным примером безграничной привязанности к искусству и служения народу. Ваше творчество всегда получало заслуженную оценку со стороны государства.

Вы были удостоены самых высоких наград Азербайджанской Республики – премии Гейдара Алиева, орденов «Гейдар Алиев» и «Истиглал».

Уверен, что Вы и впредь будете прилагать все силы и умения во имя развития азербайджанской культуры».

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