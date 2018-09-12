Президент Азербайджана направил письмо Арифу Меликову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо выдающемуся представителю азербайджанской культуры Арифу Меликову.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в письме говорится:

«Уважаемый Ариф муаллим!

Сердечно поздравляю Вас – выдающегося представителя азербайджанской культуры с 85-летием, желаю Вам здоровья и успехов в делах.

Ваше разнообразное творчество с широким диапазоном является одним из ярких событий в нашей современной музыкальной культуре. Вам, как достойному представителю школы Кара Караева принадлежат исключительные заслуги в еще большем обогащении нашей музыкальной летописи и развитии культуры страны благодаря многочисленным образцам искусства, созданными Вами путем успешного синтеза традиций народной музыки и мирового классического наследия с современными музыкальными формами. Ваши произведения, отличающиеся самобытными разнообразными музыкальными оттенками, глубоким колоритом и высокой художественностью, являясь вершиной профессионализма, завоевали симпатию любителей музыки. Ваша восхитительная музыка, основанная на философских мыслях и человеческих чувствах, оказывает людям непосредственную помощь в стремлении к духовному совершенству. Ваши ценные произведения, отвечающие требованиям, которые время выдвигает перед высоким искусством, нашли успешное сценическое воплощение за пределами нашей страны, в самых знаменитых театрах мира.

Как покровителю молодежи и искусному педагогу, Вам – профессору и заведующему кафедрой композиции Бакинской музыкальной академии, принадлежат многолетние большие заслуги в воспитании поколения талантливых музыкантов, использующих Ваш богатый опыт. Вы всегда демонстрировали истинно гражданскую позицию в отношении важных событий и судьбоносных вопросов в нашей общественно-политической жизни, снискали уважение народа как патриот и представитель интеллигенции, обладающей ясным сознанием.

Ваш богатый, плодотворный и содержательный жизненный путь служит наглядным примером безграничной привязанности к искусству и служения народу. Ваше творчество всегда получало заслуженную оценку со стороны государства.

Вы были удостоены самых высоких наград Азербайджанской Республики – премии Гейдара Алиева, орденов «Гейдар Алиев» и «Истиглал».

Уверен, что Вы и впредь будете прилагать все силы и умения во имя развития азербайджанской культуры».

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