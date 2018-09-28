Президент Азербайджана на саммите глав СНГ в Душанбе: что обсудят лидеры? – ФОТО

В пятницу, 28 сентября, в столице Таджикистана проходит Саммит глав государств СНГ – ключевое событие в жизни Содружества.

Участие в нем принимают президенты России, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, а также премьер-министр Армении и вице-премьер Туркменистана. Запланированы заседания в узком и расширенном форматах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Таджикистан в четверг вечером, сразу после встречи в Баку с Президентом РФ Владимиром Путиным. В аэропорту Душанбе его встречали заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим и другие официальные лица.

Президенты и главы правительств Содружества намерены обсудить вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие правоохранительных органов и другие актуальные вопросы.

По итогам встречи главам делегаций предстоит подписать 18 документов, в том числе утвердить передачу председательства в СНГ в 2019 году Туркменистану.

На фото: прибытие И.Алиева в Душанбе, 27 сент.

В узком формате лидеры обменяются мнениями о взаимодействии в СНГ, подведут итоги председательства Таджикистана, а также наметят дату и место проведения следующего заседания Совета глав государств, отмечает «Российская газета».

Ожидается, что в расширенном формате главы государств подпишут заявление по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. Именно этот международный документ в 1948 году заложил универсальные стандарты в области прав человека и основных свобод, оказал огромное влияние на развитие международного права в целом.

Главы государств обсудят проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, который впервые разработан на пятилетний срок, отмечает ТАСС. В дополнение планируется обсудить проект соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, где значительно расширен перечень уголовно наказуемых деяний.

Главы государств обсудят и проект Плана проведения порядка 70 мероприятий по празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центральное место в проекте плана занимают меры по усилению социальной защиты участников ВОВ.

На саммите будет определена и культурная столица Содружества 2021 года. Как ожидается, такой статус получит Душанбе. Также 2021 год будет объявлен Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

На фото: город Душанбе, Таджикистан

Елена Остапенко, Э.Т.