Президент Азербайджана Ильхам Алиев повысил стипендии докторантам, студентам и учащимся вузов и ссузов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О повышении стипендий, установленных для докторантов, студентов и учащихся высших, средних специальных и начальных профессионально-специальных учебных заведений, а также студентов по ступени магистратуры Национальной Академии Наук Азербайджана».

Как передает 1news.az, об этом сообщает сайт главы государства.

В распоряжении говорится: «Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усиления социальной защиты студентов и учащихся постановляю:

1.С 1 марта 2018 года повысить на 10 процентов размер стипендий, установленных Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 августа 2013 года номер 3108 для докторантов, студентов и учащихся высших, средних специальных и начальных профессионально-специальных учебных заведений, а также студентов по ступени магистратуры Национальной Академии Наук Азербайджана.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1. в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Распоряжением;

2.2. в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

2.3. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Распоряжением и в трехмесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;

2.4. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики».