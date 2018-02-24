1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Азербайджана Ильхам Алиев повысил стипендии докторантам, студентам и учащимся вузов и ссузов

24 Февраля, 2018 в 18:51 ~ 2 минуты на чтение 4404
Президент Азербайджана Ильхам Алиев повысил стипендии докторантам, студентам и учащимся вузов и ссузов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О повышении стипендий, установленных для докторантов, студентов и учащихся высших, средних специальных и начальных профессионально-специальных учебных заведений, а также студентов по ступени магистратуры Национальной Академии Наук Азербайджана».
 
Как передает 1news.az, об этом сообщает сайт главы государства. 
 
В распоряжении говорится: «Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усиления социальной защиты студентов и учащихся постановляю:
 
1.С 1 марта 2018 года повысить на 10 процентов размер стипендий, установленных Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 августа 2013 года номер 3108 для докторантов, студентов и учащихся высших, средних специальных и начальных профессионально-специальных учебных заведений, а также студентов по ступени магистратуры Национальной Академии Наук Азербайджана.
 
2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
 
2.1. в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Распоряжением;
 
2.2. в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;
 
2.3. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Распоряжением и в трехмесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;
 
2.4. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
 
3.Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики».

4 404

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net