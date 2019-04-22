Президент AZAL встретился с послом США в Азербайджане

Президент AZAL Джахангир Аскеров в понедельник провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Ли Литценбергером.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии», на встрече стороны выразили удовлетворение прочными партнерскими отношениями между двумя странами в сфере авиации.

По словам Джахангира Аскерова, в Азербайджане создана современная транспортная инфраструктура и имеется большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в транспортной, транзитной и логистической сферах.

В частности, крупнейшая аэрокосмическая корпорация США Boeing является стратегическим партнером «Азербайджанских авиалиний», флот AZAL насчитывает несколько типов самолетов Boeing, включая современные «787-8 Dreamliner».

Кроме того, с июня 2016 года между Азербайджаном и Соединенными Штатами действует соглашение «Об открытом небе» (Open Skies), благодаря которому операторам предоставлены более доступные и эффективные услуги по пассажирским и грузовым авиаперевозкам, отметил Джахангир Аскеров.

Благодаря совершенствованию нормативной базы гражданской авиации Азербайджана Федеральная авиационная администрация США присвоила нашей стране высший уровень авиационной безопасности – «категорию «А», что позволило запустить прямой авиарейс Баку - Нью-Йорк – Баку.

Авиакомпания Silk Way с 2005 года активно развивает и укрепляет деловые отношения как с американскими частными компаниями, так и с государственным сектором США. Silk Way является одним из признанных и сертифицированных соответствующими властями США авиаперевозчиком. Тесное сотрудничество с US TRANSCOM (Транспортное командование вооруженных сил США) позволило авиакомпании исполнять заказы на перевозки по всем важным направлениям, включая Ирак и Афганистан.

По словам Ли Литценбергера, имеющийся большой потенциал и созданные условия открывают большие возможности в развитии туризма между нашими странами. «Я очень высоко ценю отношения между США и Азербайджаном, в особенности сотрудничество с AZAL и Silk Way, и с нетерпением ожидаю прогресса в развитии туризма», - сказал посол.

1news.az