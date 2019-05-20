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Президент Армении выступил с экстренным обращением к гражданам

Сегодня в 09:46 ~ 1 минута на чтение 696
Президент Армении выступил с экстренным обращением к гражданам

В Армении демократические процессы необратимы, и это не должно вызывать сомнения у кого-либо ни в Армении, ни за ее пределами.

Об этом говорится в заявлении президента Армении Армена Саркисяна, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента.

 «По конституции Армении власть принадлежит народу. Следовательно, все ветви власти Армении - исполнительная, законодательная и судебная, должны отражать коллективную волю армянского народа и служить ее конституционной цели», - говорится в сообщении.

Президент призвал граждан Армении, вне зависимости от занимаемой должности и политической принадлежности сохранять спокойствие, соблюдать конституцию и закон.

Он также призвал, чтобы трезвость и толерантность были превыше всего в эти дни.

В воскресенье утром премьер Пашинян, комментируя решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, заявил, что «в стране созревает второй и самый главный этап революции».  «Ожидаю всенародной поддержи», - написал Пашинян.

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство сепаратистов Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

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А.А.

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