Президент Армении призвал выйти из сложившейся в стране ситуации на основе конституции

Армен Саркисян провел телефонные разговоры с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером парламента Арой Баблояном и обсудил создавшуюся ситуацию.

Президент Армении Армен Саркисян призвал выйти из сложившейся в стране ситуации на основе конституции и законов, сообщает пресс-служба президента, передают армянские СМИ.

Пашинян 2 октября прямо на митинге подписал распоряжения об увольнении министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», которые в парламенте проголосовали за «скандальные» поправки в регламент национального собрания. Согласно этим изменениям становится невозможным роспуск парламента, что необходимо Пашиняну для проведения внеочередных выборов.

О принятых национальным собранием поправках президент выскажется после возвращения в Ереван, инициировав обсуждения между руководством правительства и парламента.

Саркисян призывает быть сдержанными, в том числе и по отношению друг к другу. Он уверен, что из сложившейся ситуации нужно выйти на основе конституции и законов путем переговоров и диалога.

Отметим, что из США армянский президент отправится во Францию для участия в панихиде и похоронах шансонье Шарля Азнавура.

Ранее армянский парламент принял проект изменений в свой регламент. Законопроект защищает национальное собрание от роспуска при отставке премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян». Представители блока «Елк» («Выход») участия в голосовании не приняли.

С.А., Э.Т.