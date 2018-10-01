Президент Армении об урегулировании карабахского конфликта

Конфликт может выйти за рамки противостояния Армении, Карабаха (имеется в виду сепаратистский режим, созданный Арменией на оккупированных территориях) и Азербайджана, сказал в интервью грузинскому каналу Starvision президент Армении Армен Саркисян.



«Карабахская тема важна не только для Армении и Азербайджана, она очень важна для всего региона. Решение этой проблемы теоретически может иметь разные пути. Но мне кажется, реалистичен только один путь», - сказал Саркисян, сообщает «Спутник Армения».

Речь, по его словам, идет о пути переговоров. Все остальные пути ведут к военным действиям, разрушениям, человеческим трагедиям.

По его словам, на Южном Кавказе сосредоточено слишком много вооружений. Карабахский конфликт легко может выйти из рамок противостояния Армении и Азербайджана.

От его разрастания потеряют все, в том числе и Грузия, и многие другие страны.

«Мы все должны приложить усилия, чтобы этот единственно правильный подход - переговоры, не только остался в силе, но и привел нас к реальному результату», - сказал Саркисян.

Напомним, Пашинян на полях саммита СНГ в Душанбе заявил, что в ходе беседы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым договорился с ним о сохранении мира на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном, а также о приверженности диалогу и переговорам. Третьим важным решением сторон, согласно официальным заявлениям, стала организация оперативной связи между ними.

Эльшан Рустамов, Г.Р.