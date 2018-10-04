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Президент Армении не собирается подписывать резонансный закон

Сегодня в 11:30 ~ 1 минута на чтение 379
Президент Армении не собирается подписывать резонансный закон

Газета «Грапарак» пишет, что, по некоторым сведениям, президент Армен Саркисян не собирается подписывать резонансный закон.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, в узком кругу он назвал его «шагом назад» и собирается воспользоваться установленным 21-дневным сроком и направить его в конституционный суд, который может  рассмотреть его законность в течение 3-х месяцев, пишет газета.

Об этом намерении свидетельствует также опубликованная на сайте президента информация: «Президент провел телефонные разговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и председателем Национального собрания Арой Баблояном и обсудил создавшуюся ситуацию. Законом «О внесении изменения в Конституционный Закон Республики Армения «Регламент Национального собрания» президент Саркисян займется по возвращении в Ереван, инициируя консультации с руководством правительства и Национального собрания.

Президент призывает быть сдержанными и терпимыми по отношению друг к другу и уверен, что создавшуюся ситуацию возможно и нужно разрешить в рамках Конституции и законов, посредством переговоров и диалога».

С.А., Э.Т.

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