Президент Армении не собирается подписывать резонансный закон

Газета «Грапарак» пишет, что, по некоторым сведениям, президент Армен Саркисян не собирается подписывать резонансный закон.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, в узком кругу он назвал его «шагом назад» и собирается воспользоваться установленным 21-дневным сроком и направить его в конституционный суд, который может рассмотреть его законность в течение 3-х месяцев, пишет газета.

Об этом намерении свидетельствует также опубликованная на сайте президента информация: «Президент провел телефонные разговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и председателем Национального собрания Арой Баблояном и обсудил создавшуюся ситуацию. Законом «О внесении изменения в Конституционный Закон Республики Армения «Регламент Национального собрания» президент Саркисян займется по возвращении в Ереван, инициируя консультации с руководством правительства и Национального собрания.

Президент призывает быть сдержанными и терпимыми по отношению друг к другу и уверен, что создавшуюся ситуацию возможно и нужно разрешить в рамках Конституции и законов, посредством переговоров и диалога».

С.А., Э.Т.