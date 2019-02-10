Президент Алжира официально объявил о выдвижении на пятый срок

Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика официально выдвинул свою кандидатуру на пятый президентский срок, сообщило алжирское агентство APS.
"Абдельазиз Бутефлика объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах апреля 2019 года в специальном послании к нации, которое будет передано Агентством в воскресенье", - говорится в сообщении.
Бутефлика, в случае победы на выборах, собирается провести уже в текущем году представительную конференцию с "целью создания политической, экономической и социальной платформы", указывает APS. По информации агентства, речь идет о дополнении конституции страны.
Ранее выдвижение кандидатуру 82-летнего Бутефлики поддержал правящий альянс, в который входят Фронт национального освобождения, Национальное демократическое собрание, контролирующие обе палаты парламента, а также Народное движение Алжира и Собрание за мечту Алжира.
Бутефлика четыре раза (в 1999, 2004, 2009 и 2014 годах) избирался на пост главы Алжира. За это время ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, обеспечить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.
В то же время его политические оппоненты заявляют, что он не может полноценно руководить страной из-за состояния здоровья. В 2013 году Бутефлика несколько недель провел в госпитале во Франции после перенесенного микроинсульта. С тех пор он достаточно редко появляется на публике и передвигается на инвалидной коляске.
Президентские выборы в Алжире пройдут 18 апреля. Ряд оппозиционных политиков уже объявили о своем желании принять участие в президентской гонке.
РИА Новости