Президент Алжира официально объявил о выдвижении на пятый срок

Бутефлика четыре раза (в 1999, 2004, 2009 и 2014 годах) избирался на пост главы Алжира. За это время ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, обеспечить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.

В то же время его политические оппоненты заявляют, что он не может полноценно руководить страной из-за состояния здоровья. В 2013 году Бутефлика несколько недель провел в госпитале во Франции после перенесенного микроинсульта. С тех пор он достаточно редко появляется на публике и передвигается на инвалидной коляске.