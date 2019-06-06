Президент Африканской конфедерации футбола арестован в Париже

Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад был арестован вчера, 5 июня, в Париже, сообщает Jeune Afrique.

По информации источника, глава африканского футбола посетил сегодня конгресс ФИФА.

Позже он был допрошен французскими службами Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями и задержан.

Под подозрение попал контракт, подписанный CAF и производителем спортивного инвентаря Tactical Steel. Предполагается, что на подписание соглашения повлияла близость главы Африканской конфедерации футбола с одним из руководителей французской компании. Контракт был заключён по завышенной на € 739 тыс. цене.

В ФИФА уже заявили, что не имеют никакого отношения к этому делу.



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