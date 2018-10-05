Пресс-секретарь МИД Армении покинул свою должность

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян покинул свою должность, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что назначен на пост посла Армении в Голландии, сообщает «Спутник Армения».
По совместительству Балаян назначен представителем Армении в Организации по запрещению химического оружия, поскольку штаб-квартира ОЗХО находится в Гааге.
Балаян занимал пост пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении с 2008 года.
Читайте по теме:
Тиграну Балаяну приглянулся пост посла в Голландии
А.А.