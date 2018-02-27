Премьер Монтенегро назвал приоритетным газопровод IAP, который будет  связан с «Южным газовым коридором»

Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), который, как ожидается, будет связан с «Южным газовым коридором» (ЮГК) для поставки азербайджанского газа в Европу, является приоритетным для Монтенегро региональным проектом.

Об этом премьер-министр Монтенегро Душко Маркович заявил в Лондоне в ходе саммита шести государств Западных Балкан в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, что SOCAR выступает техническим консультантом IAP, а 15 февраля в Баку албанская газовая компания Albgaz, Bonus (Монтенегро) и хорватская «Plinacro» договорились о создании специальной компании для проектирования IAP, который будет связан с ЮГК.

Протяженность IAP около 530 км, пропускная способность - 5 млрд кубометров газа в год.

Ориентировочная стоимость проекта - 610 млн евро.

Газопровод должен пройти через территорию Боснии и Герцеговины и Монтенегро, связав собою хорватский Сплит и Фиери.

Европа увидит азербайджанский газ с ЮГК в первой половине 2020 года.

Лада Евграшина, Г.Р.