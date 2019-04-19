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Премьер-министр Вьетнама встретился с группой участников Исполкома OANA - ФОТО

Сегодня в 20:45 ~ 2 минуты на чтение 256
Премьер-министр Вьетнама встретился с группой участников Исполкома OANA - ФОТО

19 апреля состоялась встреча премьер-министра Вьетнама Нгуена Суана Фука с группой участников заседания Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), председателем которого является АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече с делегацией под руководством председателя правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова премьер-министр подчеркнул значимость организации в информационном пространстве данного региона.

По его словам, в период широкого распространения фейковых новостей, агентства, являющиеся членами OANA, представляют особое значение в борьбе с ложной информацией.

Н.С.Фук также высоко оценил деятельность данных агентств.

В свою очередь А.Асланов выразил благодарность правительству Вьетнама и агентству VNA за высокий уровень организации заседания, а также гостеприимство.

Отметив, что двусторонние связи между АЗЕРТАДЖ и новостными агентствами Вьетнама находятся на высоком уровне, А.Асланов с удовлетворением подчеркнул, что переход данного сотрудничества на новый уровень играет важную роль в оперативном обеспечении народов Вьетнама и Азербайджана объективной информацией.

Отметив, что его страна придает большое значение связям с Азербайджаном, премьер-министр Вьетнама сказал, что отношения между двумя государствами развиваются по нарастающей.

Также он коснулся возможности открытия прямых авиарейсов между Ханоем и Баку.

Н.С.Фук отметил, что большое количество вьетнамцев, получивших высшее образование в Азербайджане, в настоящее время работают на высоких должностях во вьетнамском правительстве и государстве и постоянно вносят вклад в улучшение связей между двумя странами.

На встрече также были обсуждены вопросы, касающиеся развития современной прессы, борьбы с фейковыми новостями, путей эффективного использования инновационных технологий, применения передового опыта и т.д.

В завершение была снята памятная фотография.

1news.az

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