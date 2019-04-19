Премьер-министр Вьетнама встретился с группой участников Исполкома OANA - ФОТО

19 апреля состоялась встреча премьер-министра Вьетнама Нгуена Суана Фука с группой участников заседания Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), председателем которого является АЗЕРТАДЖ.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече с делегацией под руководством председателя правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова премьер-министр подчеркнул значимость организации в информационном пространстве данного региона.
По его словам, в период широкого распространения фейковых новостей, агентства, являющиеся членами OANA, представляют особое значение в борьбе с ложной информацией.
Н.С.Фук также высоко оценил деятельность данных агентств.
В свою очередь А.Асланов выразил благодарность правительству Вьетнама и агентству VNA за высокий уровень организации заседания, а также гостеприимство.
Отметив, что двусторонние связи между АЗЕРТАДЖ и новостными агентствами Вьетнама находятся на высоком уровне, А.Асланов с удовлетворением подчеркнул, что переход данного сотрудничества на новый уровень играет важную роль в оперативном обеспечении народов Вьетнама и Азербайджана объективной информацией.
Отметив, что его страна придает большое значение связям с Азербайджаном, премьер-министр Вьетнама сказал, что отношения между двумя государствами развиваются по нарастающей.
Также он коснулся возможности открытия прямых авиарейсов между Ханоем и Баку.
Н.С.Фук отметил, что большое количество вьетнамцев, получивших высшее образование в Азербайджане, в настоящее время работают на высоких должностях во вьетнамском правительстве и государстве и постоянно вносят вклад в улучшение связей между двумя странами.
На встрече также были обсуждены вопросы, касающиеся развития современной прессы, борьбы с фейковыми новостями, путей эффективного использования инновационных технологий, применения передового опыта и т.д.
В завершение была снята памятная фотография.
1news.az