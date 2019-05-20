Премьер-министр Украины объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.

«Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», — заявил Гройсман на брифинге, который транслировался онлайн.

Он отметил, что кабмин адекватно реагировал на все вызовы, которые были перед украинским правительством, и ему не стыдно за его работу.

«На сегодня страна находится в хорошем состоянии», — добавил премьер.

Гройсман отметил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. Он выразил уверенность, что сможет сформировать команду профессионалов в новом правительстве.

По украинскому законодательству решение об отставке премьера принимает Верховная рада. В случае отставки премьера в отставку уходит все правительство.

После победы Владимира Зеленского на выборах свои посты покинули несколько министров, в том числе глава МИД страны Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, руководитель администрации Петра Порошенко Игорь Райнин, его заместители и несколько советников.

Кроме того, в отставку ушел глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак.

РИА Новости