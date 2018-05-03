Премьер-министр Aзербайджанской Республики встретился с делегацией Конгресса США - ФОТО

3 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Палаты представителей Конгресса США.

Отметив, что рад приветствовать представителей Конгресса США в Азербайджане, премьер-министр подчеркнул важное значение визита. Новруз Мамедов сказал, что визит является хорошей возможностью для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений.

Коснувшись отношений между нашими странами, премьер-министр отметил, что между независимой Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки существуют очень хорошие связи. Наши отношения успешно развиваются и сегодня. Существует очень прочное и тесное сотрудничество в ряде чувствительных сфер.

Премьер-министр Новруз Мамедов подчеркнул, что после восстановления независимости Азербайджан придавал особое значение расширению связей с США и Европейским Союзом. «Азербайджан, который сегодня движется вперед по демократическому пути развития, привержен этому пути, успешно продолжает связи и с США, и с Европейским Союзом»,- сказал премьер-министр Азербайджана.

Отметив, что в настоящее время на международной арене наблюдается геополитическая напряженность, премьер-министр сказал, что регион, в котором расположен Азербайджан, является одним из сложных в мире.

Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, премьер-министр Новруз Мамедов подчеркнул, что в результате агрессии армянских вооруженных сил оккупировано 20 процентов наших земель, более 1 миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Из-за неконструктивной позиции Армении конфликт все еще не нашел своего решения.

Премьер-министр сказал, что в этом году будет отмечено 100-летие Азербайджанской Демократической Республики - первой демократической республики на Востоке, провозгласившей независимость в 1918 году. Распоряжением главы государства 2018 год объявлен в нашей стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики», проводится ряд важных мероприятий. Новруз Мамедов отметил, что наша страна и сегодня привержена традициям правового, демократического государства, основа которых была заложена 100 лет назад.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, руководитель делегации Роберт Гудлат отметил высокий уровень отношений между нашими странами, подчеркнул важность продолжения этого сотрудничества в будущем. Oн сказал, что сотрудничество с Азербайджаном очень ценно для США.

На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении торгово-экономических связей между Азербайджанской Республикой и США и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

АЗЕРТАДЖ