Премьер-министр Азербайджана встретился с министром обороны Израиля - ФОТО

14 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов встретился с министром обороны Государства Израиль Авигдором Либерманом.

На встрече Новруз Мамедов выразил уверенность в том, что визит министра обороны Израиля будет значимым с точки зрения дальнейшего расширения двусторонних отношений. «Сегодня азербайджано-израильские отношения находятся на высоком уровне. Наши страны сотрудничают в различных сферах. После восстановления Азербайджаном независимости мы смогли наладить хорошие связи между двумя странами», - сказал премьер-министр.

Отметив важность взаимных визитов, встреч высокого уровня в развитии азербайджано-израильских отношений, Новруз Мамедов сказал, что в их развитии заинтересованы обе страны. Развитие отношений между нашими странами также необходимо с точки зрения региональной и международной безопасности.

Говоря о существующих в Азербайджане традициях толерантности, премьер-министр Новруз Мамедов сказал, что представители различных народов, вероисповеданий живут в нашей стране в атмосфере дружбы и мира, как единая семья.

Подчеркнув большое удовлетворение, испытываемое им в ходе каждого визита в Азербайджан, министр обороны Авигдор Либерман отметил, что чувствует себя в нашей стране как дома.

Отметив, что между нашими странами на протяжении долгих лет существуют добрые и прочные связи, министр обороны подчеркнул, что в развитии этих отношений особая роль принадлежит великому лидеру Гейдару Алиеву. В настоящее время в результате усилий глав обеих стран эти связи развиваются.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества и обмена опытом как в военной сфере, так и в области сельского хозяйства, туризма и др.

АЗЕРТАДЖ