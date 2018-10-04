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Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств - ФОТО

Сегодня в 22:25 ~ 2 минуты на чтение 421
Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств - ФОТО

4 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдатом Амреевым.

На встрече обсуждались расширение взаимной деятельности между тюркскими государствами, в том числе углубление регионального сотрудничества в торгово- экономической, культурно-гуманитарной сфере, планы дальнейшей деятельности Тюркского совета.

Поздравив Багдата Амреева с избранием генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств, премьер-министр Новруз Мамедов пожелал ему успехов в деятельности.

Доведя до внимания, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств является очень важной организацией для Азербайджана, Новруз Мамедов отметил, что этот Совет играет значительную роль в расширении сотрудничества между тюркоязычными странами.

Затронув азербайджано-казахстанские отношения, премьер-министр сказал, что между нашими странами очень хорошие дружественные связи. Он отметил, что искренние дружественные отношения между главами наших государств играют важную роль в том, что наши связи достигли столь высокого уровня.

Выразив удовлетворение дружественными отношениями среди тюркоязычных государств, генеральный секретарь Багдат Амреев подчеркнул, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств, основа которого была заложена в 2009 году в древнем крае Азербайджана - Нахчыване, придал особый импульс развитию этих связей. Сообщив, что 3 октября было отмечено 9-летие создания Совета, Багдат Амреев отметил, что за минувший период были предприняты важные шаги по усилению сотрудничества между странами-членами. «Являясь страной, где был основан Совет, Азербайджан играет важную роль в расширении деятельности организации и сотрудничества между тюркоязычными странами», - подчеркнул генеральный секретарь.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проведении VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в 2019 году в Азербайджане, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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