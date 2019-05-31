1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Премьер Малайзии предложил создать единую азиатскую валюту

Сегодня в 10:50 ~ 1 минута на чтение 239
Премьер Малайзии предложил создать единую азиатскую валюту

Азиатские страны должны создать единую валюту, которую они смогут использовать в импортно-экспортных операциях.

Такое мнение выразил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время выступления на экономическом форуме в Токио, посвященном развитию Азии.

"Если азиатские страны хотят сплотиться, им следует начать с создания общей торговой валюты на базе золотого стандарта, потому что золото гораздо стабильнее, - приводит  его слова агентство Reuters. - Ее будут использовать не для внутренних расчетов, а только в торговых операциях [между странами]",  передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что "при нынешней мировой системе обмена валют местные платежные средства подвержены внешним факторам и становятся объектом манипуляций".

Ранее Министерство финансов США включило Малайзию в список стран, подозреваемых в манипуляциях с валютами.

Telegram WhatsApp

239

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net