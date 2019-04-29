Прекратился ввоз ослов в республику

Государственный комитет по статистике обнародовал данные о численности ослов в Азербайджане.

Как сообщил Modern.az начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственного комитета по статистике Рафаэль Сулейманов, в настоящее время в республике насчитывается 28040 ослов.

В 2015 году их число составляло 39992, в 2016 году – 35816, в 2017 году – 34068, в 2018 году – 30854.

Согласно официальной статистике, численность ослов за пять лет сократилась на 11952.

Р.Сулейманов также отметил, что в 2015-2018 годах, а также в январе-марте 2019 года в Азербайджан не было завезено ни одного осла из-за рубежа.

А.А.