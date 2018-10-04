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Предупреждение: 5-6 октября в Азербайджане сильный ветер и дождь

Сегодня в 15:05 ~ 1 минута на чтение 523
Предупреждение: 5-6 октября в Азербайджане сильный ветер и дождь

С утра пятницы, 5 октября, до середины субботы, 6 октября, по всему Азербайджану ожидается резкое похолодание.

Согласно прогнозу Национального департамента гидрометеорологии, в Баку и на Абшероне будет сильный северо-западный ветер, местами ожидаются дожди.

Температура воздуха снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана в пятницу и субботу погодные также будут нестабильными: ожидаются дожди и грозы, местами осадки будут носить ливневый характер. Есть вероятность выпадения града, а в высокогорьях может выпасть снег.

Будет преобладать западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха в районах также снизится на 5-8 градусов.

Резкое изменение погодных условий может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

 

 

 

 

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