Предупреждение: 5-6 октября в Азербайджане сильный ветер и дождь

С утра пятницы, 5 октября, до середины субботы, 6 октября, по всему Азербайджану ожидается резкое похолодание.

Согласно прогнозу Национального департамента гидрометеорологии, в Баку и на Абшероне будет сильный северо-западный ветер, местами ожидаются дожди.

Температура воздуха снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана в пятницу и субботу погодные также будут нестабильными: ожидаются дожди и грозы, местами осадки будут носить ливневый характер. Есть вероятность выпадения града, а в высокогорьях может выпасть снег.

Будет преобладать западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха в районах также снизится на 5-8 градусов.

Резкое изменение погодных условий может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.