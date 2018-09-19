Представлен список высокопоставленных чиновников, дети которых проходили службу на линии фронта

Депутат Алиага Гусейнов представил имена высокопоставленных чиновников, дети которых проходили военную службу на линии фронта, когда он работал военным комиссаром Азербайджана (1998-2009).

Как он сообщил в интервью olke.az, ни в период его деятельности в должности военного комиссара, ни сейчас не имело место уклонения от военной службы детей высокопоставленных чиновников.

«Очень хорошо помню, что в период моей работы проходили военную службу сыновья: заместителя премьер-министра, заместителя председателя ПЕА – исполнительного секретаря Али Ахмедова, заместителя премьер-министра Гаджибалы Абуталыбова, министра юстиции Фикрета Мамедова, генерального прокурора Закира Гаралова, бывшего министра транспорта Зии Мамедова, бывшего министра обороны Сафара Абиева, экс-председателя упраздненного Государственного комитета по земле и картографии Гариба Мамедова, главы Генерального штаба Минобороны Наджмеддина Садыгова, председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Ахмеда Ахмедзаде. В том числе два сына главы МЧС Кямаледдина Гейдарова, зять спикера парламента Огтая Асадова», - сказал он.

По его словам, сыновья тех, кого он назвал, служили на передовой, в воинских частях, участвующих в боях.

«Все это факт, и никто не может этого отрицать. Некоторые говорят, что дети государственных чиновников уклоняются от несения военной службы, это говорят те, кто сам уклонялся», - подчеркнул Алиага Гусейнов.

Депутата отметил, что в период его работы военным комиссаром категорически не было случаев уклонения от военной службы детей чиновников.

А.А., Э.Т.