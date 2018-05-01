Представители Минобороны Азербайджана участвуют в международных мероприятиях

Представители Азербайджанской армии принимают участие в проходящей в Анкаре встрече по обмену опытом по сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в сфере «Планирования обороны и военной стратегии».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Также представители азербайджанского оборонного ведомства участвуют в проходящей в турецком городе Конья основной конференции по планированию учений Anadolu Ankası 2018.

Кроме того, Азербайджан представлен также на «Усовершенствованных курсах инструкторов английского языка» в Сан-Антонио (США) и на семинаре по «Медицинской устойчивости» в городе Поццуоли (Италия).