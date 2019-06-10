Представители движения «Адеквад»: власти Армении хотят натравить на нас уголовников

Нынешние власти Армении не терпят инакомыслия и хотят свести счеты с оппозицией любыми способами.

Об этом заявила на пресс-конференции в воскресенье член инициативы «Адеквад» Лилит Туманян.

Инциатива «Адеквад» выступает с критикой правительства Никола Пашиняна и собирается создать одноименную политическую партию.

Напомним, рано утром 9 июня гражданин на машине без номеров намеренно врезался в автомобиль зампредседателя «Адеквад» Азата Адамяна. Затем этот гражданин попытался затеять разборку с самим Адамяном, но этому помешали очевидцы происшествия. По словам представителя инициативы Лилит Туманян, им стало известно, что ранее этот человек был несколько раз судим и освобожден во время смены власти.

«К сожалению, нынешние власти Армении не терпят никакой оппозиции. Представители любой оппозиции объявляются или сообщниками прежней власти, или наемниками, работающими по заказу, или изменниками. Это лишает нас возможности политического дискурса», - заявила Туманян.

Она добавила, что нападение на активистов «Адеквад» в городе Маралик так и не встретило никакой реакции правоохранительных органов. Не было заведено и уголовного дела.

По мнению члена инициативы Артура Даниеляна, уголовники, которых пытаются на них натравить, – это агенты нынешней власти.

«Их освободили для подобных действий. От нас ждут, что мы поддадимся на провокацию, после чего к нам можно будет придраться в правовом смысле», - заявил он.

Поэтому зампредседателя «Адеквад» Азат Адамян отказался сотрудничать с полицией по поводу сегодняшнего инцидента.

Напомним, вчера в полицию были доставлены 11 членов инициативы по обвинению в хулиганстве.

А.А.