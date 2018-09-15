Представители Азербайджана и Израиля обсудили сотрудничество в области оборонпрома

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В субботу, 15 сентября, находящийся в нашей стране с визитом министр обороны Государства Израиль Авигдор Либерман встретился с заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Яхьей Мусаевым.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Миноборонпрома, в ходе встречи стороны обсудили существующие и перспективные проекты сотрудничества в области оборонной промышленности.

Также была отмечена удовлетворенность участием Израиля с национальным павильоном в предстоящей в сентябре Международной оборонной выставке ADEX-2018 в Баку.

Талыб Бархудаев, Э.Т.