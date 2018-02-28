Представитель USAID: США нацелены на безопасное и демократическое будущее для Азербайджана

Заместитель администратора Бюро USAID по Европе и Евразии Брок Бирман находится в Азербайджане с трехдневным визитом, сообщили в посольстве США.

В Баку Бирман уже провел встречи с министром налогов Микаилом Джаббаровым, помощником Первого вице-президента Эльчином Амирбековым, министром сельского хозяйства Гейдаром Асадовым, замминистра экономики Сахилем Бабаевым, замглавы МИД Махмудом Мамедгулиевым и другими официальными лицами, на которых были обсуждены двусторонние отношения.

На встречах c представителями международных организаций и институтов, представленных в Азербайджане, Бирман обсуждал вопросы оказываемой Азербайджану внешней финансовой помощи. Состоялись встречи и с представителями гражданского общества Азербайджана.

«Я здесь, чтобы подтвердить приверженность США сотрудничеству с Азербайджаном в достижении нашей общей цели – построения более безопасного, демократичного и процветающего будущего для Азербайджана. Мы надеемся на поддержку со стороны азербайджанского правительства, чтобы мы могли эффективно содействовать развитию Азербайджана на благо азербайджанского народа», - сказал Бирман.

В среду Бирман находится в Хачмазском районе, где проводит встречи с представителями местной общины, которые участвовали в проектах, поддержанных со стороны USAID и правительства Азербайджана.

Как сообщает агентство АПА, в регионе к Бирману обратились с вопросом о сокращении финансовой поддержки Азербайджану на текущий финансовый год. Отметив, что окончательное финансовое решение в США по оказанию международной поддержки еще не утверждено, он выразил надежду, что USAID продолжит реализацию совместных с Азербайджаном программ по развитию.

Нынешний визит Бирмана в Азербайджан – второй по счету. В первый раз он приезжал в 2003 году в качестве начальника штаба USAID по Европе и Евразии.

Елена Остапенко, Э.Т.