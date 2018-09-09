Представитель главы ОБСЕ пьет пиво с бывшим главным чекистом Армении в Ереване – ФОТО

Вчера в одном из ереванских кафе корреспондент издания 168.am был свидетелем встречи личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика с Давидом Шахназаряном, который в 1992-1992 годах был послом по особым поручениям президента Армении.

Издание связалось с Шахназаряном, пытаясь выяснить цель встречи, однако тот не пожелал комментировать встречу, ответив словами «No comment».

Издание напоминает, что днями ранее Д.Шахназарян в своем интервью подверг жесткой критике премьер-министра Никола Пашиняна и шаги его правительства в направлении урегулирования карабахского конфликта.

«Впервые власти Армении не представляют своей концепции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. И у Левона Тер-Петросяна, и у Роберта Кочаряна, и у Сержа Саргсяна была концепция, другой вопрос — хорошая, плохая, приемлемая или неприемлемая», — отметил он в этом интервью.

Шахназарян был главой «Комитета Карабах», который выступал за присоединение Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджана к Армении.

1992—1995 годах он занимал пост министра Национальной безопасности Армении, а также был специальным представителем президента Армении по карабахскому урегулированию.

1news.az