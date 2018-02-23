Председатель Управления мусульман Кавказа отбудет с визитом в Вену

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде с 26 февраля по 2 марта будет находится с визитом в столице Австрии городе Вене.

Как сообщили в пресс-службе управления, визит осуществляется на основе приглашения, полученного председателем УМК, как одного из новых членов Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID, на Форум высокого уровня на тему «Межрелигиозный диалог ради мира: совместное проживание в мире и развитие совместного гражданства», который состоится в Вене 26-27 февраля, а также на заседания органов управления KAICIID, которые пройдут с 28 февраля по 1 марта.

На форуме и заседаниях помимо членов Совета директоров Международного центра, также будут участвовать религиозные деятели, представляющие основные мировые религии, научные, культурные и общественные деятели и более 200 известных политиков. В качестве гостей встречи также будут участвовать высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Насер Аль Нассир, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсиф Аль Усеймин, председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан, Вселенский патриарх Варфоломей, многочисленные католические и православные патриархи и их верховные представители из Европы, Африки и Ближнего Востока, главные муфтии арабских и мусульманских стран, влиятельные еврейские раввины, буддийские и индуистские религиозные руководители.

28 февраля состоится очередное ежегодное заседание Консультативного форума, состоящего из 45 представителей всех регионов и религий мира. Члены этого форума назначаются Советом директоров. Заседание пройдет с участием членов Совета. 1 марта заседание Совета директоров, состоящего из 9 человек, включая председателя УМК А.Пашазаде, составит последующий рабочий план и стратегию Центра.

Отметим для сведения, что Международный центр межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID- это международная структура, учрежденная Королевством Саудовская Аравия, Испанией и Австрией, где государство Ватикан выступает в роли главного наблюдателя. Основная обязанность организации заключается в поощрении на мировом уровне межрелигиозного и межкультурного диалога для предотвращения и устранения конфликтов, происходящих в мире. К миссии Центра диалога, направленной на развитие межрелигиозного и межкультурного диалога, повышение доверия к разнообразию, справедливости и миру, привлечены 25 стран 5 континентов.

Центр диалога осуществляет разнообразные гуманитарные проекты в различных регионах мира, в том числе в Европе, Америке, Африке, Азии и Ближнем Востоке. KAICIID – это единственная межправительственная организация, имеющая Совет директоров, состоящий из представителей ведущих религиозных конфессий, в которой представлены как религиозные, так и государственные деятели.

АЗЕРТАДЖ