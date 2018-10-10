1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Председатель Милли Меджлиса в Анталье дал весомый ответ на ложь официального представителя Армении

Сегодня в 00:33 ~ 2 минуты на чтение 161
Председатель Милли Меджлиса в Анталье дал весомый ответ на ложь официального представителя Армении

Выступивший на пленарном заседании третьей встречи председателей парламентов стран Евразии в Анталье заместитель председателя парламента Армении Эдуард Шармазанов в соответствии с традициями государства-агрессора озвучил алогичные, лживые мысли клеветнического характера о надуманном «геноциде армян» и нагорно-карабахской проблеме.

Дав весомый ответ представителю государства-агрессора, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов сказал: «Мысли, высказанные представителем Армении для того, чтобы ввести в заблуждение это авторитетное мероприятие, вынудили меня вновь выступить. По сути наше сегодняшнее собрание проводится с целью пропаганды мира, диалога и развития в регионе. Как известно, народа Нагорного Карабаха не существует. В Нагорном Карабахе проживали азербайджанская и армянская общины. Как известно, в результате этнической чистки азербайджанское население Нагорного Карабаха было изгнано с родных земель. Мысль представителя Армении о предоставлении права на самоопределение армянам, в настоящее время проживающим в Карабахе, - полностью ошибочное и противоречит закону. Тут возникает такая интересная мысль: Получается, что если армяне проживают где-то компактно, то им должно быть предоставлено право на самоопределение? То, что представитель Армении не упомянул о Турции, где проводится встреча, свидетельствует об уровне его культуры. Армения, постоянно обвиняющая Турцию в совершении надуманного «геноцида армян», в конце ХХ века сама учинила геноцид в азербайджанском городе Ходжалы. Многие страны, в том числе 18 штатов США приняли резолюции в связи с Ходжалинским геноцидом. В частности, хочу отметить, что международные организации, ООН, Европейский Союз, Европейский парламент признают Армению как государство-агрессор. Кроме Армении, все государства мира признают территориальную целостность Азербайджана с включением сюда и Нагорного Карабаха. А это свидетельствует о том, что сторона конфликта – не Нагорный Карабах, а именно Армения».

Выразив отношение к этому вопросу, председатель Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырым сказал: «На этом собрании, пропагандирующем мир и стабильность на планете, невозможно принять мысли, противоречащие истине. Если Армения действительно желает установить связи с Турцией, она должна отказаться от претензий ложного «геноцида армян», оставить расследование исторических событий самим историкам. Председатель парламента Огтай Асадов подробно рассказал об армяно-азербайджанской нагорно-карабахской проблеме. По сути такой позицией Армения сама изолировала себя. Армения должна понять, что связи с соседями необходимо нормализовать и занять путь мира, стабильности и благополучия на Южном Кавказе. Только в этом случае могут быть решены существующие проблемы».

АЗЕРТАДЖ

Telegram WhatsApp

161

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net