Председатель комитета Верховной Рады: «Азербайджанские парни часто влюбляются в украинок, и это взаимно» - ФОТО

«Было бы интересно провести совместные мероприятия или дни туризма и молодежи Азербайджана и Украины».

Как сообщает 1news.az, об этом европейскому бюро Report заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный.

Oн отметил, что для этого есть достаточный потенциал и хорошие двусторонние связи: «На сегодняшний день Украина – одна из стран, куда наиболее часто стремятся азербайджанцы. Довольно много желающих из Украины побывать в Азербайджане. Подавляющее большинство желающих – представители молодежи. Я как-то отмечал, что азербайджанские парни часто влюбляются в наших украинок. Стоило мне это произнести, как люди из моего окружения тут же возразили, что эти чувства отнюдь не безответны. То есть, ваши парни небезразличны нашим девушкам».

A.Палатный назвал Азербайджан весьма привлекательной страной для туристов: «Недавно один из наших каналов снял передачу о туристических регионах Азербайджана. Я тоже посмотрел эту передачу. В голове сразу же мелькнула мысль о том, что мы могли бы увеличить число наших проектов в этой сфере. К примеру, мы могли бы провести совместные мероприятия и организовать взаимные визиты с участием молодежи для ознакомления с туристическим потенциалом наших стран».

Председатель комитета отметил, что Украину и Азербайджан связывают прекрасные отношения, которые являются основой для реализации различных проектов.

Тимур Рзаев