Председатель КНР поздравил Президента Азербайджана

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент.

От имени Правительства и народа Китайской Народной Республики и от себя лично выражаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Азербайджана по случаю национального праздника – Дня Республики.

В течение 28 лет после восстановления независимости Азербайджан движется вперед по пути устойчивого экономического развития, народ живет в мире и благополучии, постоянно повышаются международный статус и авторитет Вашей страны.

Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений. Недавно в рамках второго Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» мы провели с Вами важную встречу, достигли ряда соглашений. Готов прилагать совместные с Вами усилия для повышения двусторонних отношений и сотрудничества во всех сферах на новую ступень на благо наших стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех делах.

Желаю дружественному Азербайджану развития и благосостояния, а его народу – счастья».

1news.az