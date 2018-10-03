«Праздник граната» в Азербайджане возглавил ТОП эногастрономических событий осени в СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших и популярных у российских туристов эногастрономических праздников и фестивалей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в середине осени.

Как сообщает 1news.az, в первую тройку популярных туров для эногастротуризма в СНГ середины осени 2018 года вошли путешествия в Азербайджан, Армению и Молдову.

По данным ТурСтат, «Праздник граната» в Азербайджане, всенародный праздник вина в Армении и Национальный день вина в Молдове составляют топ-3 эногастрособытий СНГ, популярных у российских туристов в октябре 2018 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туров и уникальности событий.

«Праздник граната» пройдет в Гейчае с 26 октября по 7 ноября. Во время праздника состоятся ярмарка гранатов более 60 сортов, а также дегустация блюд азербайджанской кухни, выступления фольклорных групп, спортсменов, танцевальных и песенных коллективов и конкурсы. В Гейчайском районе, где ежегодно с 2006 года проводится праздник, каждый год собирают более 30 тонн гранатов.

Тимур Рзаев, Э.Т.