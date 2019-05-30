Праздник футбола в Баку: Как финал Лиги Европы заставил замолчать «доброжелателей» - ФОТО

Баку с успехом провел финал Лиги Европы УЕФА, в котором победу заслуженно одержал «Челси».

Британцы могут сколько угодно теперь ныть относительно того, что в мире не все происходит так, как им хотелось бы, но надо уметь признавать очевидное.

Финал Лиги Европы в Баку прошел без каких-либо проблем. Говоря без проблем, я конечно же, имею в виду его организационную составляющую. Азербайджан и Организационный комитет отвечали за то, чтобы все прошло безопасно и на уровне.

Как уже сейчас можно констатировать, никаких проблем с безопасностью у футболистов и фанатов в Баку не возникло. Кто-то там, в Лондоне, наверняка, сейчас кусает локти, а утешать его по телефону пришлось главе страны-агрессора. Мхитарян бросил свою команду в преддверии самого важного матча сезона. Бросил из-за своей трусости и коварности. Заслуживает ли профессиональный футболист, который стал участником грязной кампании против Азербайджана, выступать за такой клуб, как «Арсенал»? Видимо, разговоры о том, что армянский полузащитник покинет лондонский клуб летом, не беспочвенны.

Вообще надо отметить, что «Арсенал» сам же стал жертвой своего отношения к делу. Очевидно, что финал Лиги Европы имел куда большее значение именно для «канониров» ввиду того, что они не смогли пробиться в Лигу чемпионов через Премьер-лигу. Но вместо того, чтобы сконцентрироваться на подготовке к финалу, «Арсенал» решил приложить усилия на борьбу с УЕФА и Азербайджаном.

Сначала «канониры» жаловались, что им выделено всего лишь 5800 билетов, но за пару дней до финала вернули УЕФА более 2000 из них. А затем и вовсе включились в грязную игру под названием «едет ли Мхитарян в Баку». А армянский футболист и не собирался в Азербайджан, но прежде чем заявить об этом, устроил настоящее шоу. И «Арсенал» попался на удочку своего же футболиста, которому платит миллионы евро.

Азербайджан предоставил все необходимые гарантии безопасности «Арсеналу» и лично Мхитаряну. Что еще должна сделать страна-организатор? Как верно подметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис, если Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы. В Азербайджане были более дружелюбно настроены к Мхитаряну, несмотря на то, что он неоднократно посещал оккупированные территории, и выразили сожаление, что он принял решение не приезжать в Баку.

А победил в Баку тот, кто больше этого заслуживал. «Челси» оставил ненужную болтовню в стороне и планомерно готовился к финалу. Как следствие, безоговорочная и разгромная победа – 4:1. Наверное, «Арсеналу» следует сделать выводы.

После финала в Баку ряд заинтересованных СМИ попытался снова активизироваться, но они не потрудилось подумать над аргументами. Дошло до абсурда. Газон Бакинского Олимпийского стадиона назвали скользким и некачественным. Напомним, что представители УЕФА в преддверии матча посетили стадион. Специалисты оценили уровень газона наивысшей оценкой – 5 звездами.

Еще один аргумент – стадион не был заполнен. Бакинский финал Лиги Европы стал третьим по посещаемости за последние 10 лет. Матч посетили 51 370 зрителей. Больше было только в прошлом году в Лионе, когда встречались мадридский «Атлетико» и французский «Олимпик» из Марселя (55 768), а также в 2012 году в Будапеште, когда «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао (52 347).

На финал в Баку в продажу поступило 63 000 билетов. Из-за того, что был расширен медиа-сектор, а также УЕФА соорудил на стадионе дополнительные студии, вместимость была сокращена с 69 тысяч до 63-х. Полностью не заполненными остались лишь секторы, где должны были расположиться фанаты «Арсенала», но лондонцы, требовавшие изначально больше билетов, не смогли реализовать и 6000.

Финал в Баку еще раз показал, что Азербайджан без каких-либо проблем способен проводить мероприятия самого высокого уровня. Финал Лиги Европы, возможно, самое крутое спортивное мероприятие, которое когда-либо проходило в нашей стране. И прошло оно, как уже отмечалось выше, без каких-либо проблем. А самый крупный инцидент в контексте финала Лиги Европы в Баку произошел из-за британских фанатов, которые, по доброй традиции, в любом уголке мира должны устроить пьяную драку между собой.

«Азербайджан считается одним из лучших в мире организаторов больших спортивных мероприятий. Поэтому блестяще проведенный в Баку финал будет достойным ответом всем «доброжелателям», - сказал в эксклюзивном интервью 1news.az легендарный хорватский футболист, член Исполкома УЕФА Давор Шукер.

Наверное, финал Лиги Европы очень сильно разочаровал этих «доброжелателей», которые использовали все возможные методы, чтобы очернить праздник футбола в Баку. Но вся эта грязная кампания не дала никакого эффекта.

Президент Федерации футбола Украины, член Исполнительного комитета УЕФА Андрей Павелко в интервью 1news.az также отметил, что Баку покажет во всем величии все свои возможности и гостеприимство.

А логистические проблемы будут всегда и в любом городе - организаторе финала. «Сейчас в преддверии финала Лиги чемпионов много говорят и о проблемах в Мадриде. На любой город выпадает пиковая нагрузка во время еврокубкового финала. Если бы финал Лиги Европы проходил в Лондоне, проблемы были бы те же. Это касается и локации, и гостиниц. Финал - это праздник футбола, который собирает любителей футбола со всего мира. И пиковые нагрузки могут вызвать проблемы. Нельзя сказать, что какой-либо город в мире абсолютно без проблем мог бы принять еврокубковый финал», - сказал он.

Говоря о логистических трудностях, надо понимать, что в зависимости от места проведения финала, та или иная группа европейских фанатов будет испытывать сложности. Баку получил право на проведение финала два года назад, когда даже не были известны участники уже завершившегося розыгрыша Лиги Европы. А уж тем более никто не мог предположить, что в финал выйдут два клуба из одного города.

Очень правильную оценку этому дал президент УЕФА Александр Чеферин на пресс-конференции после заседания Исполкома структуры.

«Очень много вопросов по поводу логистики. Но надо понимать, что из Баку добраться до Лондона или Дублина так же тяжело, как и в обратном направлении. Футбол объединяет людей. Конечно, будет проще поехать на финал в Лондон или Рим, чем в Баку, Бильбао или Бухарест. Но это вовсе не значит, что мы должны отказаться от проведения финалов в этих городах», - сказал он.

И это, действительно, так. Сразу три британских города примут части чемпионата Европы 2020 года – Дублин, Глазго и Лондон.

На Евро-2020 сыграют 24 сборные, и велика вероятность, что среди них будут Украина, Румыния, Турция или Сербия. А через Лигу наций пробиться на Евро отличные шансы у Грузии. Путешествие в любой из вышеуказанных британских городов обойдется фанатам в фантастическую сумму, куда большую, чем болельщикам «Арсенала» или «Челси» требовалось для приезда в Баку. И как в такой ситуации должен поступать УЕФА? Ведь фанаты из Украины или Грузии заслуживают наблюдать за матчами своей сборной ничуть не менее британских.

УЕФА расширяет границы футбола, и блестяще прошедший финал Лиги Европы в Баку доказал успешность этой политики. Финал Лиги Европы стал своеобразным экзаменом для Азербайджана по готовности к матчам Евро-2020. Ведь уже в следующем году Бакинский Олимпийский стадион примет три матча группы А, а также один из четвертьфиналов.

Бакинский финал Лиги Европы наглядно показал, что Азербайджан способен проводить самые важные футбольные события на самом высоком уровне и превращать их в настоящий праздник. Финал Лиги Европы удался на все сто процентов, и в этом велика заслуга Азербайджана.

Теймур Максутов