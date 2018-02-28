Праздничные скидки в центре Toyota Abşeron

Официальный дилер Toyota в Азербайджане - Toyota Abşeron - в очередной раз порадует всех владельцев автомобилей Toyota выгодными акциями.

И на этот раз стартует традиционная сервисная кампания в преддверии праздника Новруз.

В рамках кампании, владельцы Toyota в течение месяца до праздника Новруз смогут воспользоваться различными бесплатными сервисными услугами, а также получить определенные скидки.

В бесплатные услуги входят:

- Неделя Su çərşənbəsi: проверка системы охлаждения, уровня и качества масел и других жидкостей;

- Неделя Od çərşənbəsi: полная диагностика топливной системы;

- Неделя Yel çərşənbəsi: диагностика системы вентиляции;

- Неделя Torpaq çərşənbəsi: диагностика ходовой части.

Также в течение всей кампании клиенты смогут получить 20% скидку на обслуживание и 10% скидку на запчасти.

Отметим, что в салоне официального дилера Toyota Abşeron посетители могут ознакомиться с модельным рядом и большой базой запчастей, здесь также осуществляются тест-драйв и сервис по гарантии. Для максимального удобства клиентов предоставляется комфортная зона отдыха. Профессиональные мастера прошли специальные тренинги, получили соответствующие сертификаты и готовы предлагать любые услуги по ремонту. Благодаря возможности предварительной записи клиенты не ждут и не теряют времени в очередях.

Центр Toyota Abşeron расположен по адресу: шоссе Баку-Сумгайыт, 6-й км.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +994 12 349 00 60 / *0110.

Email: [email protected]

Web: www.toyota-absheron.az

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