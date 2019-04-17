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Правящая партия Турции требует повторных выборов в Стамбуле

Сегодня в 10:22 ~ 1 минута на чтение 298
Правящая партия Турции требует повторных выборов в Стамбуле

Правящая Партия справедливости и развития Турции направила в ЦИК официальное обращение в связи с проведением повторных муниципальных выборов в Стамбуле, заявил заместитель председателя партии Али Ихсан Явуз.

Как сообщает Milliyet, по его словам партия представила в ЦИК факты о фальсификации результатов выборов в ряде городов, в том числе в Стамбуле.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность аннулирования результатов выборов в Стамбуле по причине того, что они «почти полностью были сфальсифицированы».

Выборы в местные органы власти в стране прошли 31 марта. По данным ЦИК, победу в них в целом одержала правящая партия, уступив однако оппозиции в крупных городах – Стамбуле, Анкаре, Измире и др.

Ф.Багирова

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