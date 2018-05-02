Правящая партия Армении обещает избрать нового премьера

Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на пост премьера, однако заверяет, что во втором туре, который пройдет 8 мая, в Армении будет избран глава кабмина, заявил в среду журналистам глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Армения 8 мая будет иметь премьер-министра. Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента», — сказал Багдасарян по итогам заседания фракции.

Он призвал участников акций протеста в Армении прекратить блокаду дорог, магистралей, аэропорта и вернуться в конституционное поле.

Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.

Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства.

За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера.

В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

РИА Новости