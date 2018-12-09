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Правящая коалиция Бельгии распалась из-за мигрантов

9 Декабря, 2018 в 17:35 ~ 1 минута на чтение 823
Правящая коалиция Бельгии распалась из-за мигрантов

Правительственная коалиция в Бельгии распалась, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД Бельгии Дидье Рейндерса.

Как отмечается, правительство покинула ведущая фламандская партия «Новый Фламандский альянс» (N-VA).

Уточняется, что распад коалиции произошел из-за разногласий по Миграционному пакту ООН в результате острого политического кризиса.

«Премьер-министр находится на аудиенции у короля, где он объявит о переформировании правительства без «Нового фламандского альянса», — заявил Рейндерс.

Согласно имеющейся информации, бельгийское правительство покинут глава МВД Ян Ямбон, министр обороны Зандер Лунс и министр финансов Йохан Ван Овертвельдт.

Кроме того, со своей должности уйдут госсекретарь по миграции и госсекретарь по социальной политике.

Gazeta.ru

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